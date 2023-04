LVMH dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation, un record en Europe

LVMH dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation, un record en Europe













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - LVMH, le numéro un mondial de l'industrie du luxe, est devenu lundi le premier groupe européen à dépasser les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au plus haut de la séance, le groupe français gagnait 0,39% à 904,60 euros, une hausse suffisante pour porter sa capitalisation à 500,2 milliards de dollars (454,51 milliards d'euros). Le propriétaire des marques Dior, Louis Vuitton ou Tiffany affiche depuis le début de l'année une progression de 33% en Bourse, là où l'indice CAC 40 a pris 17,1%. En réaction à la publication de son chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tiré par le rebond de l'activité en Chine, LVMH a gagné 5,65% le 13 avril, sa meilleure performance sur une journée depuis début novembre. (Lucy Raitano, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)