LVMH débattra en octobre du versement éventuel d'un acompte sur dividende

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - LVMH a annoncé lundi que son conseil d'administration débattrait en octobre du versement éventuel d'un acompte sur dividende.

Dans une lettre aux actionnaires, Bernard Arnault, président-directeur général du géant français du luxe, écrit que "la décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le conseil d'administration en octobre et annoncée, le cas échéant, à ce moment-là".

Il affiche par ailleurs sa conviction que "LVMH est en excellente position pour pro?ter de la reprise qui, nous l'espérons, se con?rmera au second semestre, et pour renforcer en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe".

"Après un second trimestre très affecté par la crise, on peut espérer que la reprise se matérialise graduellement au second semestre", écrit-il aussi.

(Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)