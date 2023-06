LVMH : Bernard Arnault va se rendre en Chine en juin

PARIS, 1er juin (Reuters) - Le PDG du groupe LVMH Bernard Arnault s'apprête à se rendre en Chine, a appris Reuters jeudi de deux sources, alors que les groupes de luxe européens suivent avec attention le rythme de reprise de l'économie chinoise après trois ans de perturbations dues au COVID-19. L'une d'entre elles a indiqué que la visite du dirigeant du plus grand acteur du luxe mondial aurait lieu ce mois-ci, après celles très médiatisées du PDG de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, et du directeur général de Tesla Inc, Elon Musk, cette semaine. LVMH n'a pas souhaité faire de commentaires. Les sources n'ont pas précisé les raisons du voyage de Bernard Arnault en Chine ni le lieu exact où il doit se rendre. Le dirigeant a rencontré le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, à la boutique Christian Dior de l'avenue Montaigne, à Paris, en avril. Sa fille, Delphine Arnault, directrice générale de Christian Dior, ainsi que d'autres hauts responsables de LVMH ont assisté à la réunion. Le groupe s'est engagé à contribuer à l'Exposition internationale des importations organisée par la Chine à Shanghai en novembre. La reprise du marché chinois, cruciale pour l'industrie du luxe, est suivie de près par les acteurs du secteur. Les autorités chinoises se sont empressées de souligner que le pays était ouvert aux affaires depuis la levée des restrictions sanitaires en décembre, mais la reprise économique a été jusqu'ici inégale. Lors du premier trimestre, le rebond des ventes en Chine a permis à LVMH d'afficher une croissance organique de 17%. (Reportage Casey Hall et Mimosa Spencer; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)