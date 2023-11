LVMH : Antoine Arnault se retire de la direction de Berluti

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Antoine Arnault, fils aîné du PDG de LVMH Bernard Arnault, se retirera de la gestion de la marque de vêtements masculins haut de gamme Berluti en janvier, donnant ainsi le coup d'envoi d'un remaniement de la direction de plusieurs marques du groupe. Jean-Marc Mansvelt, directeur général de la marque historique de joaillerie Chaumet, deviendra directeur général de Berluti, tandis que Charles Leung, directeur général du joaillier Fred, est nommé directeur général de Chaumet. Le groupe cherchera un successeur à Charles Leung, qui a récemment fait parler de lui en présentant aux clients des bijoux haut de gamme contenant des diamants créés en laboratoire. Antoine Arnault, chargé de l'image et de l'environnement chez LVMH et qui a négocié un accord très médiatisé pour que la société sponsorise les Jeux olympiques de Paris l'été prochain, restera président de Berluti, qu'il dirige depuis 2012, ainsi que de Loro Piana. Les cinq enfants de Bernard Arnault occupent tous des postes importants au sein de LVMH, mais la succession du PDG, âgé de 74 ans, reste une inconnue. (Reportage Mimosa Spencer ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)