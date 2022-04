LVMH affiche des ventes au T1 en hausse à 18 MdsE

12 avril (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE :

* VENTES POUR LES VINS ET SPIRITUEUX AU T1 EUR 1,64 MDS VERSUS EUR 1,51 MDS IL Y A UN AN

* VENTES TOTALES AU T1 EUR 18,00 MDS VERSUS EUR 13,96 MDS IL Y A UN AN

* VENTES POUR LA MODE ET MAROQUINERIE AU T1 EUR 9,12 MDS VERSUS EUR 6,74 MDS IL Y A UN AN

* SUR LA SITUATION EN RUSSIE/UKRAINE: SUIT AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE ET DANS LA RÉGION

* LES ETATS-UNIS ET L'EUROPE PROGRESSENT À DEUX CHIFFRES ; L'ASIE RESTE EN PROGRESSION SUR LE TRIMESTRE MALGRÉ UN MOIS DE MARS AFFECTÉ EN CHINE PAR LE RENFORCEMENT DES RESTRICTIONS SANITAIRES

* DANS LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ACTUEL ET COMPTE TENU D'UNE SITUATION SANITAIRE ENCORE PERTURBÉE, LVMH RESTE À LA FOIS VIGILANT ET CONFIANT EN CE DÉBUT D'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)