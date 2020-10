LVMH accuse une baisse limitée à 7% de son activité au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS/MILAN (Reuters) - LVMH a annoncé jeudi un recul de 7% en données organiques de son activité au troisième trimestre, un chiffre meilleur que prévu par les analystes, la bonne performance de l'activité mode et maroquinerie ayant permis de compenser partiellement le recul des autres divisions, plus impactées par la pandémie de coronavirus.

En données organiques, c'est-à-dire à changes et périmètre constants, la division clé de la mode et de la maroquinerie, qui compte des marques comme Louis Vuitton ou Christian Dior, affiche une progression de 12% au cours des trois mois à septembre.

Les vins et spiritueux accusent un recul de 3%, la division parfums et cosmétiques de 16%, les montres et joaillerie de 14% tandis que distribution sélective, très exposée au tourisme et au transport aérien, chute de 29%.

(Sarah White et Silvia Aloisi, version française Jean-Michel Bélot)