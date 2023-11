Luxembourg : L'ex-ministre des Finances Luc Frieden nouveau Premier ministre

Luxembourg : L'ex-ministre des Finances Luc Frieden nouveau Premier ministre













BRUXELLES, 16 novembre (Reuters) - L'ancien ministre des Finances du Luxembourg Luc Frieden sera nommé Premier ministre du Grand-Duché jeudi lors d'une conférence de presse, rapporte le journal Le Quotidien, citant des sources gouvernementales. Près de six semaines après les élections législatives, le parti populaire chrétien-social (PSV, conservateur) de Luc Frieden a formé une coalition avec le Parti démocratique (libéral) du Premier ministre sortant Xavier Bettel. Ce dernier prendra le portefeuille des Affaires étrangères, après avoir dirigé le pays pendant dix ans à la tête d'une coalition rassemblant son parti, le Parti ouvrier socialiste et les Verts, lesquels ont perdu cinq de leurs neuf sièges lors du scrutin du 8 octobre dernier. (Marine Strauss et Bart Meijer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)