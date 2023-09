Lula va rencontrer Zelensky mercredi à New York, selon des sources

BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva va rencontrer son homologue ukrainien Volodimir Zelensky mercredi à New York, où se tient à partir de cette semaine l'Assemblée générale de l'Onu, a-t-on appris lundi de deux sources gouvernementales brésiliennes. Cette rencontre pourrait être le signe d'un apaisement entre le Brésil et l'Ukraine, alors que Kyiv a critiqué par le passé les efforts de médiation de Lula basés sur une position considérée comme alignée sur celle de la Russie. (Reportage Lisandra Paraguassu; version française Jean Terzian)