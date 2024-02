Lula rappelle l'ambassadeur du Brésil en Israël

SAO PAULO (Reuters) - Luiz Inacio Lula da Silva a rappelé pour consultations l'ambassadeur du Brésil en Israël, a annoncé lundi le ministère brésilien des Affaires étrangères, à la suite de la crise diplomatique déclenchée par les propos du président brésilien comparant le sort des Palestiniens de la bande de Gaza au génocide des Juifs par le régime nazi. Israël avait précédemment convoqué l'ambassadeur brésilien pour lui adresser une protestation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré lundi que Lula ne serait pas le bienvenu en Israël tant qu'il ne serait pas revenu sur ses déclarations. Lors d'un sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis-Abeba, en Ethiopie, Lula a déclaré que "ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien n'a pas de parallèle dans d'autres périodes de l'Histoire". A lire aussi... "En fait, cela s'est déjà produit lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs", a-t-il ajouté. (Reportage Lisandra Paraguassu et Peter Frontini, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)