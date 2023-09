Lula positif sur la candidature de la France à l'organisation régionale sur l'Amazonie, selon l'Elysée

Lula positif sur la candidature de la France à l'organisation régionale sur l'Amazonie, selon l'Elysée













Crédit photo © Reuters

NEW DELHI (Reuters) - Luiz Inacio Lula da Silva "a accueilli positivement" la candidature de la France à l'Organisation du Traité de coopération amazonienne (OTCA), a déclaré dimanche l'Elysée après un entretien entre le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien au sommet du G20 en Inde. Emmanuel Macron a annoncé fin août la candidature de la France, présente en Amazonie via la Guyane, à l'OTCA. Le président français n'avait pas participé auparavant à un sommet de cette organisation régionale à Belem, au Brésil, au motif que la France n'en était pas membre à part entière. (Reportage Michel Rose, version française Bertrand Boucey)