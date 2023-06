Lula : Les pays riches ont "une dette historique" sur l'environnement

Lula : Les pays riches ont "une dette historique" sur l'environnement













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les pays riches doivent payer pour leurs dommages historiques à l'environnement, a estimé jeudi à Paris le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en marge du "Sommet pour un nouveau pacte financier mondial". "Ceux qui ont pollué la planète ces 200 dernières années étaient ceux qui ont fait la révolution industrielle", a déclaré Lula lors d'un discours prononcé face à la Tour Eiffel, dans le cadre de l'événement-concert "Power Our Planet" organisé par l'ONG Global Citizen. "Et pour cette raison, ils doivent payer la dette historique qu'ils doivent à la planète Terre", a ajouté le président brésilien, invitant les pays développés à prendre en charge le financement de la préservation des forêts dans les pays à faibles revenus. (Maria Carolina Marcello, avec Peter Frontini, version française Jean-Stéphane Brosse)