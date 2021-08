Lukaku proche d'un retour chez Chelsea !

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Il n'y a pas que le transfert de Lionel Messi qui agite le monde du football. Romelu Lukaku serait proche d'un accord avec Chelsea. L'attaquant de l'Inter Milan reviendrait dans son ancien club pour près de 115 millions d'euros, 7 ans après l'avoir quitté.

Alors qu'on pensait que le transfert de Messi n'était plus qu'une question d'heures, un revirement arrive. Selon l'Équipe, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties et Messi n'est pas si proche de la capitale. L'ex joueur du FC Barcelone tiendra une conférence de presse demain pour notamment en dire plus sur son avenir.

Il y a aussi du mouvement du côté des champions de France.

Le Napoli lorgnerait sur le latéral gauche du LOSC : Reinildo Mandava. Le club Italien convoiterait le Mozambicain pour mettre en concurrence le titulaire Mario Rui.

Mais rien n'est encore fait.