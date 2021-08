Lukaku frappe déjà et Chelsea remporte le derby contre Arsenal

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Premier derby de Londres dès la deuxième journée ce dimanche entre Chelsea et Arsenal. Et ce sont les Blues, bien plus impressionnants sur le papier, qui ont pris les devants par l'intermédiaire de leur nouvelle recrue Romelu Lukaku. Le buteur belge s'est retrouvé seul devant la cage vide des Gunners sur un centre de Reece James dès la 15ème minute pour ouvrir le score. Puis ce même Reece James a doublé la mise après un décalage parfait de Mason Mount (35'). Le latéral anglais est allé chercher la lucarne opposée de Bernd Leno et a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts. En seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont continué de dominer de la tête et des épaules sans alourdir le score. Avec ce résultat (0-2), Chelsea prend la tête de la Premier League. Arsenal est 19ème.