Lukaku à Chelsea, City sur Harry Kane

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Romelu Lukaku à Chelsea c’est officiel. L’attaquant retrouve son ancien club et quitte l’Inter Milan contre un chèque de 115 millions d’euros. Le Belge s'est engagé avec les "Blues" pour 5 ans et 12 millions d'euros annuel.

Outre manche encore, Harry Kane serait la priorité de Manchester City, le club anglais proposerait une offre de plus de 150 millions d’euros à Tottenham. Pour rappel, l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2024.

Un joueur pourrait effectuer la traversée de la Manche. Xherdan Shaquiri serait proche de l’Olympique Lyonnais. Un accord entre le joueur et le club rhodanien aurait été trouvé. Il resterait à convaincre les « Reds ».

Du côté des transferts, ça bouge sur la Côte D’Azur. Giulian Biancone, le latéral droit de l’AS Monaco s’est engagé avec un autre club de ligue 1, à savoir Troyes. Le défenseur français a signé avec le promu jusqu’en 2026 pour un montant de 2,5 millions d’euros.

Du mouvement également entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mamadou Fofana, défenseur du FC Metz, signe avec le SC Amiens jusqu’en 2026.