Luis Enrique est officiellement le nouvel entraineur du PSG

par Milo Langro (iDalgo) Alors que Christophe Galtier avait été remercié plus tôt dans la journée et que le choix semblait être acté depuis plusieurs jours désormais, le PSG a présenté son nouvel entraîneur, Luis Enrique lors d'une conférence de presse. Le technicien espagnol passé par Barcelone notamment, a pour objectif de faire enfin franchir ce cap au PSG sur la scène européenne. Pour ce faire, il entend bien conserver ses méthodes qui ont marché par le passé, à savoir un jeu construit sur une "identité offensive non-négociable". Luis Enrique arrive avec une partie de son staff comportant Rafael Pol, Aitor Unzue ainsi que Joaquin Valdes. Une quatrième personne est attendue, mais n'a pas encore été dévoilée.