Lufthansa va commander 22 long-courriers, dont 15 Airbus, pour 7,5 milliards de dollars

BERLIN (Reuters) - Lufthansa a annoncé jeudi une commande de 22 avions long-courriers de dernière génération, pour un total de 7,5 milliards de dollars (7,08 milliards d'euros). La commande comprend 10 Airbus A350-1000, cinq Airbus A350-900 et sept Boeing 787-9. Les appareils seront livrés à partir du milieu des années 2020, a précisé la compagnie. Lufthansa est également en négociations avancées pour acquérir d'autres avions long-courriers qui pourraient être mis à disposition dans des délais plus courts, a ajouté le groupe. Avec cette commande d'avions, Lufthansa a acquis plus de 50 appareils de dernière génération pour ses compagnies depuis le début de la pandémie, a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué. Ces appareils "joueront également un rôle décisif en nous aidant à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de carbone d'ici 2030, car les avions à haut rendement énergétique qui intègrent les dernières technologies sont de loin le meilleur levier pour assurer une meilleure protection du climat dans le secteur de l'aviation", a ajouté Carsten Spohr. Airbus a déclaré que ce contrat portait le carnet de commandes de Lufthansa pour l'A350 à un total de 60 appareils. Par ailleurs, la compagnie aérienne scandinave SAS a indiqué jeudi avoir conclu avec le bailleur Aviation Capital Group des accords de cession-bail portant sur dix nouveaux Airbus A320neo. (Rédigé par Friederike Heine et Louise Breusch Rasmussen, version française Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard)