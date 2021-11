Lufthansa renoue avec les bénéfices grâce à l'assouplissement des restrictions sur les voyages

BERLIN (Reuters) - La compagnie allemande Lufthansa a affiché mercredi un retour au bénéfice d'exploitation au troisième trimestre pour la première fois depuis le début de la pandémie, stimulée par l'assouplissement des restrictions de voyage liées au COVID-19 et par une forte demande pendant la saison estivale.

Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) de 17 millions d'euros (19,69 millions de dollars) au cours du trimestre, contre une perte de 1,262 milliard d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par la société avaient prévu une perte d'EBIT ajusté de 33 millions d'euros.

Au troisième trimestre, le revenu a presque doublé pour atteindre 5,2 milliards d'euros, contre une prévision moyenne des analystes de 5,5 milliards.

"Nous avons franchi une nouvelle étape sur la voie de la sortie de crise", a déclaré le directeur général Carsten Spohr dans un communiqué.

Lufthansa, qui possède également Eurowings, Swiss, Brussels et Austrian Airlines, a déclaré s'attendre à une évolution positive de la demande, ce qui se traduirait par un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) positif au quatrième trimestre.

Le groupe a déclaré que la capacité au troisième trimestre, mesurée en sièges-kilomètres, était de 50% du niveau d'avant la crise. Il prévoit que la capacité en 2022 atteindra plus de 70% du niveau de 2019.

Les nouvelles réservations se situent actuellement à 80% du niveau de 2019, a déclaré la compagnie aérienne, sous l'effet de la reprise des voyages d'affaires et de la hausse de la demande de vols long-courriers, notamment vers les États-Unis, qui vont rouvrir les frontières aux voyageurs en provenance d'Europe la semaine prochaine.

L'activité de fret aérien du groupe a enregistré un EBIT ajusté record de 301 millions d'euros au cours du trimestre, la demande et les taux de fret aérien ayant augmenté en raison des goulets d'étranglement du fret maritime et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les actions de Lufthansa étaient indiquées en hausse de 3,4% en avant-Bourse.

(Reportage Riham Alkousaa; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)