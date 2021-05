Lufthansa observe une forte hausse de la demande pour ses vols transatlantiques

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Lufthansa observe une forte hausse de la demande pour les vols cet été à destination des États-Unis et de l'Europe à la suite de l'assouplissement des restrictions allemandes en matière de voyages.

La demande pour les vols cet été en direction de New York, Miami et Los Angeles a explosé de 300%, a indiqué mardi la compagnie allemande, qui prévoit de proposer des vols supplémentaires à partir de juin et a repris les liaisons vers Orlando et Atlanta.

"En raison de la grande importance des voyages aériens transatlantiques pour l'économie mondiale, il nous est maintenant nécessaire d'avoir une perspective claire sur la façon dont les voyages entre les États-Unis et l'Europe peuvent reprendre à plus grande échelle", a déclaré Harry Hohmeister, membre du directoire du groupe.

La baisse des taux de contamination et la hausse des vaccinations devraient permettre une reprise prudente des vols transatlantiques, a ajouté Harry Hohmeister, invitant l'Allemagne à présenter une feuille de route concrète.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a annoncé début mai qu'il souhaitait lever la quarantaine imposée aux ressortissants allemands complètement vaccinés à leur retour sur le territoire national.

Mais le projet d'un passe sanitaire, qui permettrait aux voyageurs de l'Union européenne de prouver leur immunité, est toujours en cours d'élaboration et ne devrait pas être mis en place avant la fin juin.

Lufthansa, renflouée l'année dernière par le gouvernement à hauteur de 9 milliards d'euros, observe également que la demande vers des régions européennes tournées vers le tourisme - comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal - a triplé.

Sa filiale à bas coûts Eurowings met en place 500 vols supplémentaires vers Palma de Majorque, Ibiza et la Grèce. Lufthansa élargira également son programme de vols à court terme si la demande continue d'accélérer, a ajouté la compagnie aérienne.

(Douglas Busvine; version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)