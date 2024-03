Lufthansa : La perte d'exploitation va se creuser au T1 avec les grèves

LONDRES/FRANCFORT, 7 mars (Reuters) - Lufthansa a averti jeudi que sa perte d'exploitation au premier trimestre allait se creuser et a avancé des perspectives modérées pour 2024, alors que le groupe fait face à la pression des syndicats allemands sur des questions de salaires. "Au premier trimestre, la perte ajustée avant intérêts et impôts (Ebit) devrait être supérieure à celle de l'année précédente, en raison de l'impact des grèves sur les résultats et d'une baisse du bénéfice de la division Logistique", indique le groupe dans un communiqué. À la Bourse de Francfort, le titre Lufthansa cédait 1,29% à 6,98 euros à 08h58 GMT. Les syndicats allemands font pression depuis des mois pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail afin de faire face à la baisse du pouvoir d'achat. A lire aussi... Des milliers d'employés du secteur des transports ferroviaires et aériens allemands se sont d'ailleurs mis en grève jeudi. Lufthansa, en particulier, a accepté de nouveaux accords salariaux plus élevés pour mettre fin aux grèves, ce qui, selon les analystes, menace son objectif de marge d'exploitation pour 2024. Le groupe continue cependant toujours de objectif de viser une marge d'Ebit ajustée d'au moins 8% en 2024. Le bénéfice opérationnel de Lufthansa a enregistré un bond de 76% sur un an en 2023, à 2,7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires s'est lui établi à 35,4 milliards d'euros, une hausse de près de 15% qui reste cependant en deçà des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 36,3 milliards d'euros, selon un consensus compilé par le groupe. (Reportage Joanna Plucinska ; version française Dimitri Rhodes ; édité par Kate Entringer)