Lufthansa juge "prématurée" une discussion sur le portugais TAP

par Joanna Plucinska et Tim Hepher ISTANBUL, 4 juin (Reuters) - Le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré dimanche prématuré toute discussion sur un éventuel intérêt du groupe de transport aérien allemand pour une reprise de TAP, estimant que Lisbonne réfléchit encore à la privatisation de la compagnie portugaise. Le Portugal souhaite conserver une participation stratégique dans la compagnie aérienne publique TAP et ne cédera pas la totalité de son capital lors de la privatisation à venir, a indiqué vendredi le secrétaire d'Etat portugais aux Finances, Joao Nuno Mendes. "Il y a encore des discussions au Portugal sur la manière dont se déroulera la privatisation et elle n'est pas censée être à 100%", a déclaré à la presse Carsten Spohr, lors de la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (Iata) à Istanbul. Au moins trois grands transporteurs aériens, Lufthansa, Air France-KLM et IAG, le propriétaire entre autres de British Airways, ont manifesté leur intérêt pour TAP. Lufthansa a annoncé le mois dernier son intention de prendre une participation de 41% dans le transporteur italien ITA Airways, dernière grande opération de consolidation en date dans le secteur en Europe. Concernant ITA Airways, Carsten Spohr a souligné que la Commission européenne devait encore se prononcer sur cette opération, mais qu'une fois son feu vert obtenu, la compagnie italienne serait intégrée aux contrats de vente mondiaux du groupe Lufthansa afin de l'aider à accroître ses revenus. Il a noté par ailleurs qu'au moins 10 avions du groupe étaient toujours cloués au sol en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et que les premières livraisons du Boeing 777X étaient attendues pour le début de 2025. (Reportage Joanna Plucinska and Tim Hepher; version française Claude Chendjou)