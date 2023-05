Lufthansa confirme viser une amélioration de son bénéfice avec la demande estivale

FRANCFORT, 3 mai (Reuters) - Lufthansa a déclaré mercredi s'attendre à ce que la forte demande pour les voyages cet été l'aide à atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

"La demande toujours forte nous donne confiance pour les mois à venir", a déclaré mercredi le directeur financier Remco Steenbergen. La compagnie aérienne allemande a indiqué qu'elle continuait d'anticiper une amélioration significative en glissement annuel du bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) pour l'ensemble de l'année 2023. Lufthansa a fait état d'une perte d'exploitation sous-jacente (Ebit) ajustée de 273 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par rapport à une perte de 577 millions d'euros enregistrée l'année précédente. Un consensus d'analystes tablait en moyenne sur un recul de 279 millions. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40% pour atteindre 7,02 milliards d'euros pour le trimestre se terminant fin mars. Ce chiffre reste cependant inférieur au consensus à 7,57 milliards d'euros. (Reportage Maria Sheahan, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)