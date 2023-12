Lufthansa commande 80 avions à Airbus et Boeing

Crédit photo © Reuters

(Corrige conversion paragraphe 1) (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa a annoncé mardi une commande de 80 avions Airbus et Boeing et de futures options d'achat pour une valeur totale de 9 milliards de dollars (8,23 milliards d'euros). L'accord prévoit la livraison de 40 Airbus A220-300 et 40 Boeing 737-8 MAX entre 2026 et 2032. Il comprend également 120 options d'achat futures pour les deux constructeurs rivaux. Lufthansa prévoit de financer l'achat avec des investissements nets de 2,5 à 3 milliards d'euros en 2023 et à peu près le même montant l'année prochaine. La commande n'aura pas d'impact significatif sur les dépenses d'investissement en 2023-2024, a ajouté la compagnie. (Reportage Andrey Sychev; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)