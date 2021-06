Lufthansa a lancé les préparatifs d'une augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Lufthansa a déclaré lundi vouloir améliorer sa rentabilité et envisager une augmentation de capital afin de préparer la reprise de ses activités avec l'amélioration de la situation sanitaire.

Le groupe allemand de transport aérien se fixe pour objectifs une marge d'exploitation (marge d'Ebit ajusté) d'au moins 8% et un rendement des capitaux employés (ROCE) ajusté d'au moins 10% en 2024.

Son ROCE est ressorti à -16,7% en 2020 après 6,6% en 2019.

Le groupe a ajouté avoir mandaté des banques en vue d'une possible augmentation de capital même si le montant et le calendrier de l'opération n'ont pas encore été arrêtés et si l'Etat fédéral allemand, qui a déjà renfloué Lufthansa l'an dernier, n'avait pas encore donné son aval.

