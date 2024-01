L’UE va proposer une dérogation sur les jachères, cible de la colère des agriculteurs

(Reuters) - La Commission européenne va proposer une dérogation aux règles qui obligent les agriculteurs à laisser une partie de leurs terres en jachère en contrepartie de subventions de l'Union européenne (UE), a déclaré mardi un porte-parole de l'UE. Lundi, le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait indiqué que la France pousserait en faveur d'une levée de l'obligation de jachère alors qu'un sommet des dirigeants européens est prévu jeudi. Afin de bénéficier des aides européennes, les agriculteurs ont l'obligation de mettre environ 4% de leurs terres agricoles en jachère. Cette obligation avait été temporairement levée à la suite de la guerre en Ukraine et des craintes sur l'approvisionnement alimentaire. "L'idée est de continuer de donner une dérogation sur ces règles", a déclaré le porte-parole de la Commission européenne lors d'un point presse, tout en refusant de donner plus de détails. L'obligation de laisser des terres en jachère est une des mesures critiquées par les agriculteurs français qui s'opposent notamment à la hausse des normes environnementales communautaires. Le mouvement de grève des agriculteurs s'observe aussi dans plusieurs autres pays en Europe, comme en Belgique ou en Allemagne. (Reportage de Kate Abnett ; version française Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)