Lucas Van Assche s'impose dans le tournoi juniors

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans une finale 100 % tricolore, Lucas Van Assche a remporté samedi la finale juniors de Roland-Garros face à Arthur Fils (6-4, 6-2). Après un échange de break dans le premier acte, Van Assche reprend une seconde fois le service de son adversaire et parvient à gagner la première manche 6-4. Solide sur son service et en retour, Van Assche fait rapidement le break et fait la course en tête dans cette seconde manche. Un nouveau break dans le septième jeu et Van Assche termine cette rencontre sur son service. Il ne tremble pas et conclut (6-2) ce second set pour s’offrir le titre Porte d’Auteuil. Fils tentera de se consoler en remportant le double avec Giovanni Mpetschi-Perricard, qu’il a battu vendredi en simple lors des demi-finales.