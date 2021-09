Lucas Pouille s'en sort !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Lucas Pouille s’est fait peur cet après-midi au premier tour de l’Open de Moselle en s’imposant en 3 manches (3-6/6-4/6-4).

Un premier set où le tricolore perd par deux fois son service (à 1-2) et ensuite pour offrir le set au Canadien (à 3-5). Le numéro 233 à l’ATP a été porté dans cette première manche par une grande réussite sur sa première balle de service (10/11 soit 91 %.).

Mais dans la deuxième manche le qualifié perd par deux fois sa mise en jeu (à 3-3) et à 4-4 et le Nordiste s’offre la seconde manche (6 - 4).

Le 142 à l’ATP repart sur le même rythme et break dès le début de la dernière manche à 2-1.

Le Français maintient son break tout au long de la manche et remporte le troisième set 6-4.

Au prochain tour, Lucas Pouille affrontera Hubert Hurkacz tête de série n°1.