Lucas Pouille et Richard Gasquet filent au deuxième tour à Winston-Salem

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour leur entrée en lice du côté de l'ATP de Winston-Salem, Lucas Pouille et Richard Gasquet n'ont pas déçu. Le premier a rapidement évincé Feliciano Lopez en deux sets (6-1/6-4) et 1h12 de jeu. Sorti des qualifications, le Nordiste a remporté un match dans un tableau final pour la première fois depuis le Masters 1000 de Monte-Carlo et un succès face à Alexei Popyrin. Un peu plus tard, Richard Gasquet a imité son compatriote en écartant Egor Gerasimov grâce à deux tie-break (7-6(4)/7-6(6). Les deux Français pourraient se retrouver en huitièmes si Pouille fait tomber la tête de série n°3 Daniel Evans en seizième. Dans les autres matchs de la nuit, Jaume Munar est tombé face à Yosuke Watanuki, 255ème mondial. Koepfer, Mager, Ruusuvuori, Coria ou encore Ivashka se sont quant à eux imposés.