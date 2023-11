LSEG nomme Michel-Alain Proch au poste de directeur financier

20 novembre (Reuters) - London Stock Exchange Group , l'opérateur de la Bourse de Londres, a nommé lundi Michel-Alain Proch, actuellement chez Publicis, au poste de directeur financier, à compter du 1er mars 2024. Michel-Alain Proch, directeur financier de Publicis, succédera à Anna Manz, qui a annoncé sa démission en mai dernier. LSEG a relevé la semaine dernière ses prévisions de croissance à moyen terme et a déclaré qu'il prévoyait un nouveau rachat d'actions en 2024, alors que le groupe envisage d'aller au-delà de l'intégration de la société de données et d'analyse Refinitiv. (Reportage Eva Mathews à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)