LSEG affiche un chiffre d'affaires en hausse de 11,9% au S1

LONDRES, 3 août (Reuters) - London Stock Exchange Group , l'opérateur de la Bourse de Londres, a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires total au premier semestre de 4,18 milliards de livres (4,85 milliards d'euros), en hausse de 11,9% par rapport à l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires pour l'année devrait se situer dans le haut de la fourchette de ses prévisions qui visent 6 à 8%, a indiqué le groupe dans un communiqué. La croissance dans le domaine des données et de l'analyse, la majeure partie de son chiffre d'affaires, s'affiche à 7,6% au premier semestre, mais le bénéfice par action a chuté de 21,2% à 77,2 pence, en raison d'un taux d'imposition effectif plus élevé. Le bénéfice avant impôt a baissé de 17,6% et se situe désormais à 662 millions de livres, alors que le dividende a augmenté de 12,6%, à 35,7 pence par action . (Reportage Huw Jones ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)