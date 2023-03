LSEG affiche des résultats meilleurs qu'attendu, nouveau rachat d'actions

LONDRES (Reuters) - London Stock Exchange Group, l'opérateur de la Bourse de Londres, a publié jeudi des résultats légèrement supérieurs aux attentes pour 2022 et a présenté l'intégration de Refinitiv comme un succès. LSEG a affiché un revenu total de 7,743 milliards de livres (8,71 milliards d'euros) pour 2022, alors que les analystes tablaient sur 7,733 milliards de livres. La bénéfice par action a atteint 1,418 livre et le dividende par action de 1,07 livre, tous deux supérieurs aux prévisions des analystes. "En plus de notre rachat d'actions existant, nous annonçons aujourd'hui notre intention de demander l'approbation des actionnaires pour un rachat dirigé vers la participation du consortium Blackstone/Thomson Reuters, dont profiteront tous les actionnaires", a déclaré David Schwimmer, directeur général de LSEG, dans un communiqué. LSEG a finalisé son rachat de Refinitiv pour 27 milliards de dollars en janvier 2021. Au 31 janvier, Thomson Reuters, la maison-mère de l'agence de presse Reuters, détenait une participation minoritaire dans LSEG d'environ 5,6 milliards de dollars. (Reportage Huw Jones ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)