Lowe's abaisse ses prévisions

23 mai (Reuters) - Lowe's Cos Inc a revu à la baisse mardi ses prévisions annuelles de ventes à périmètre comparable et de bénéfice, alors que la demande pour les produits de bricolage ralentit et que l'inflation élevée oblige les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires. L'action Lowe's reculait d'environ 2% lors des transactions électroniques en avant-Bourse, le groupe ayant aussi fait état de ventes comparables au premier trimestre en dessous des attentes. L'inflation persistante a grevé les budgets des ménages américains, incitant les consommateurs à suspendre les projets de rénovation de leur maison et limitant les ventes d'outils, de matériaux de construction et d'appareils dans les chaînes de magasins de bricolage. La semaine dernière, le grand rival de Lowe's, Home Depot Inc. a lui aussi revu à la baisse ses prévisions annuelles. Les Américains accordent désormais la priorité aux voyages, aux activités de loisirs et à d'autres services au lieu d'investir davantage dans leur maison. Même si les ventes aux "clients professionnels", dont les constructeurs professionnels, les entrepreneurs et les bricoleurs, ont été positives au cours du trimestre écoulé, l'entreprise se prépare à une demande plus faible que prévu pour les achats discrétionnaires, a déclaré son PDG Marvin Ellison. Environ 75% des ventes de Lowe's viennent de clients bricoleurs et le reste de professionnels, contrairement à Home Depot, où les bricoleurs ne représentent qu'environ la moitié de la clientèle. Lowe's s'attend désormais à ce que ses ventes à données comparables baissent de 2% à 4% pour l'ensemble de l'exercice, alors que le groupe prévoyait auparavant des ventes stables ou en baisse jusqu'à 2%. Il prévoit également un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 13,20 et 13,60 dollars par action, contre une prévision précédente comprise entre 13,60 à 14,00 dollars. Au premier trimestre, les ventes à données comparables ont reculé de 4,3%, là où les analystes anticipaient un repli moindre, de 3,23% selon des données de Refinitiv. (Reportage Deborah Sophia à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)