Loukachenko prêt à interrompre les flux énergétiques russes si la Pologne ferme sa frontière-RIA

MOSCOU, 1er décembre (Reuters) - Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'il était prêt à suspendre les flux d'énergie russes si la Pologne fermait sa frontière avec la Biélorussie, a rapporté mercredi l'agence de presse russe RIA.

La Biélorussie est en conflit avec l'Union européenne au sujet des migrants qui campent à sa frontière occidentale. L'UE accuse la Biélorussie d'avoir fait venir par avion des milliers de personnes du Moyen-Orient et de les pousser à entrer dans l'Union européenne en passant par la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. La Biélorussie nie ces accusations. (Reportage Maria Kiselyova et Alexander Marrow; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)