Loukachenko appelle à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine













(Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé vendredi à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à l'ouverture de pourparlers en vue d'un règlement durable du conflit. Le dirigeant, proche allié de Moscou, a déclaré lors d'un discours à la nation qu'il ne devrait pas y avoir de conditions préalables au cessez-le-feu. Alexandre Loukachenko a également mis en garde l'Ukraine contre le lancement d'une contre-offensive anticipée, affirmant qu'elle rendrait impossible les négociations entre Moscou et Kyiv. La Biélorussie a confirmé cette semaine que des armes nucléaires tactiques russes allaient être déployées dans le pays. Cette décision, a répété Alexandre Loukachenko vendredi, a été prise en réponse aux pressions exercées par l'Occident depuis plusieurs années, dont le renforcement militaire de l'Otan près de ses frontières. L'Occident renforce ses forces militaires en Pologne, à la frontière de la Biélorussie, et prévoit d'envahir et de détruire le pays, a-t-il dit dans son adresse à la nation. (Reportage Reuters)