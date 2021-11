Louis Vuitton rend hommage à Virgil Abloh avec un défilé à Miami

PARIS (Reuters) - Louis Vuitton présentera mardi à Miami la dernière collection imaginée par le styliste Virgil Abloh, directeur artistique des collections hommes chez Louis Vuitton depuis 2018 et fondateur de la marque Off-White, décédé subitement dimanche d'un cancer.

"En mémoire de Virgil Abloh, Louis Vuitton rend hommage à la vie et à l'héritage d'un génie créatif avec la présentation de sa collection Printemps-Eté 2022 à Miami le 30 novembre", a annoncé sur sa page Instagram la marque Louis Vuitton, qui appartient au groupe LVMH.

Virgil Abloh, âgé de 41 ans, est décédé dimanche après avoir lutté secrètement contre une forme rare de cancer, prenant de court l'industrie de la mode, y compris ceux qui ont travaillé jusqu'à la fin à ses côtés.

"Samedi soir, @virgilabloh et moi avons mis les derniers mots sur son défilé @louisvuitton à Miami," a déclaré le critique de mode de l'édition britannique de Vogue Anders Christian Madsen.

"Il ne s'est jamais arrêté, et ceux d'entre nous qui l'entouraient non plus", a-t-il ajouté.

Fils d'immigrés ghanéens, de nationalité américaine, Virgil Abloh a étudié l'architecture avant de devenir le designer noir le plus en vue de la mode, connu notamment pour avoir solidement installé le streetwear dans l'univers du luxe.

"Fervent défenseur de sa communauté à travers ses oeuvres caritatives et ses multiples domaines d'expression, il était un éternel optimiste qui avait la ferme conviction que tout était possible", a déclaré dans un communiqué le PDG de Louis Vuitton Michael Burke.

(Reportage Mimosa Spencer; version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)