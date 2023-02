Louis Vuitton devrait augmenter ses prix jusqu'à 20% en Chine

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI/PARIS (Reuters) - Louis Vuitton, marque du groupe LVMH, devrait augmenter ses prix en Chine jusqu'à 20%, alors que les marques de luxe misent sur un fort rebond de la demande chinoise après l'assouplissement des mesures liées à la pandémie de COVID-19 dans le pays. Le mois dernier, les dirigeants de LVMH avaient signalé des hausses de prix limitées, principalement pour la maroquinerie, afin de réduire les écarts de prix entre les États-Unis et l'Europe. Les plus grandes marques de luxe ont augmenté leurs prix ces dernières années, profitant d'une explosion de la demande, alimentée par les économies réalisées par les consommateurs lors des confinements liés à la pandémie de COVID-19. Sur le réseaux social chinois Xiaohongshu, aussi connu sous le nom du Petit Livre Rouge ou RED, les utilisateurs tablaient sur des augmentations de prix comprises entre 8 et 20% chez Louis Vuitton dès le 18 février. Les prédictions sur les hausses de prix des utilisateurs de la plateforme de commerce en ligne s'avèrent en général exactes, même si leurs sources d'information ne soient pas toujours précisées. Ils citent souvent des vendeurs de marques de mode. Des files d'attente auraient commencé à se former à l'extérieur des magasins à Shanghai, selon des conversations sur le réseaux social, les acheteurs cherchant à faire leurs emplettes avant que les prix ne changent. LVMH et Louis Vuitton n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Louis Vuitton, dont l'un des sacs les plus populaires appelé Neverfull se vend pour la coquette somme de 1.500 euros, a augmenté ses prix en France d'environ 3% à 7% ce mois-ci, selon le site Web PurseBop qui suit le marché du luxe. (Reportages de Brenda Goh, Sophie Yu et Mimosa Spencer, version française Dina Kartit)