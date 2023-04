Louis Dreyfus cessera d'exporter des céréales russes à partir du 1er juillet

MOSCOU, 3 avril (Reuters) - Louis Dreyfus Company (LDC), géant du négoce des matières premières agricoles, a annoncé lundi qu'il cessera d'exporter des céréales russes à partir du 1er juillet. "Louis Dreyfus Company (LDC) cessera d'exporter des céréales de Russie à partir du 1er juillet 2023, étant donné que les défis en matière d'exportation de céréales continuent d'augmenter dans le pays. Louis Dreyfus évalue également des options pour le transfert de ses activités et actifs à de nouveaux propriétaires céréaliers russes", a déclaré LDC dans un communiqué. Le ministère russe de l'Agriculture a indiqué dans un communiqué avoir été informé par Louis Dreyfus Vostok ("Est") qu'il cesserait de s'occuper des exportations de céréales russes. Il a précisé que cette décision n'affecterait pas le volume des exportations de céréales russes. La plupart des entreprises internationales de négoce de céréales ont cessé les nouveaux investissements en Russie l'année dernière, à la suite de l'invasion par Moscou de l'Ukraine, un autre grand exportateur de céréales, mais ont continué à expédier du blé russe. Deux autres entreprises de négoce, Cargill et Viterra, ont annoncé la semaine dernière qu'elles allaient cesser les exportations de céréales russes. Cependant, l'unité de transport maritime de Cargill va continuer d'acheminer des céréales à partir des ports du pays et la direction locale de Viterra a fait part de son intention de former une nouvelle société commerciale. Lors de la publication de ses résultats pour 2022 le 22 mars, LDC a déclaré que ses revenus provenant de Russie et d'Ukraine représentaient 2% de son chiffre d'affaires l'année dernière, contre moins de 4% l'année précédente. Le directeur général Michael Gelchie a déclaré à Reuters après la publication des résultats que LDC ne prévoyait "aucun changement immédiat" en Russie, mais se réservait le droit de s'adapter "en fonction de l'évolution des circonstances". LDC exploite des silos en Russie et un terminal fluvial à Azov, dans le sud du pays. Elle est également impliquée dans un joint-venture longtemps retardé visant à construire un terminal d'exportation en eau profonde dans la péninsule de Taman, projet pour lequel elle a comptabilisé une dépréciation de 156 millions de dollars dans ses résultats de 2022. (Reportage Reuters ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)