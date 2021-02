Louis Aliot, le maire de Perpignan, rouvre quatre musées malgré l'interdiction

PERPIGNAN, Pyrénées-Orientales (Reuters) - Quatre musées ont rouvert au public mardi à Perpignan (Pyrénées-Orientales) sur décision du maire, Louis Aliot, bravant l'interdiction liée à l'épidémie de COVID-19 qui paralyse le monde de la culture depuis des mois.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la suspension des arrêtés municipaux concernés via une démarche devant le tribunal administratif de Montpellier (Hérault), qui doit se prononcer lundi prochain 15 février.

Une soixantaine de visiteurs masqués sont venus admirer les oeuvres du musée Rigaud, a constaté un journaliste de Reuters sur place. La Casa Pairal, le Musée Puig et le Muséum d'histoire naturelle ont également rouvert leurs portes, fermées depuis plus de 100 jours comme tous les musées, théâtres et cinémas du pays.

"Il faut faire preuve de pragmatisme, d'équilibre dans les décisions et je demande à M. Macron et au gouvernement de tenir compte du contexte. Il est possible de faire dans certains endroits en France des petites choses (qui) sont autant de ciel bleu dans la morosité qui est celle malheureusement du confinement, du couvre-feu à 18h00 que l'on s'impose, que l'on nous impose", a déclaré Louis Aliot, qui a conquis la mairie au printemps dernier avec le soutien du Rassemblement national.

"Ce n'est pas facile que de vivre aujourd'hui en pleines vacances scolaires avec des équipements sportifs fermés, des stations de ski fermées. Est-ce que quelqu'un pense à la nourriture de l'esprit, à nos jeunes, à nos anciens, à tous ceux qui veulent venir visiter les musées sans provoquer de cohue ou d'attroupement ?", a-t-il ajouté au micro de BFM TV. "Il faut redonner de la vie tout simplement et on peut tout à fait le faire en respectant le protocole sanitaire."

Louis Aliot a dit avoir invité des artistes à présenter des oeuvres dans les rues de Perpignan ainsi que dans le patio de l'hôtel de ville.

Jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que les établissements "circulant" comme les musées rouvriraient avant les cinémas et les salles de spectacles, sans donner de date.

(Alexandre Minguez, avec Elizabeth Pineau à Paris, édité par Blandine Hénault)