Londres veut former des pilotes de chasse ukrainiens

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne veut commencer à former des pilotes de chasse ukrainiens dès que possible, a déclaré mercredi un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, ajoutant que Londres n'avait pas encore pris de décision sur une éventuelle livraison d'avions de combat à l'Ukraine. "Nous espérons recevoir les premiers pilotes ukrainiens pour la formation au printemps, évidemment nous voulons que cela commence dès que possible", a dit le porte-parole à la presse. "Le Premier ministre a chargé le ministre de la Défense d'étudier quels avions nous pourrions fournir, mais pour être clair, il s'agit d'une solution à long terme, plutôt qu'une possibilité à court terme qui est ce dont l'Ukraine a le plus besoin maintenant." Le président ukrainien Volodimir Zelensky a effectué mercredi une visite surprise à Londres, son deuxième voyage connu à l'étranger depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a près d'un an, obtenant de Rishi Sunak de nouvelles promesses, dont des formations qui devraient permettre aux pilotes de maîtriser à l'avenir des "appareils sophistiqués aux normes Otan". Volodimir Zelensky est par la suite attendu en fin de journée à Paris, où il rencontrera le président français Emmanuel Macron ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz, a indiqué l'Elysée. (Reportage Alistair Smout et Elizabeth Piper ; Version française Kate Entringer)