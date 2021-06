Londres table sur un accord commercial avec la Nouvelle-Zélande en août

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a bon espoir de conclure un "fantastique" accord commercial avec la Nouvelle-Zélande en août, a déclaré vendredi le ministère britannique du Commerce à l'issue de discussions bilatérales à Londres.

"Les équipes de négociation vont maintenant accélérer les pourparlers et passer les prochaines semaines à finaliser les détails dans le but de parvenir à un accord de principe en août", a déclaré le ministère dans un communiqué, à la suite d'entretiens entre la ministre britannique du Commerce, Liz Truss, et son homologue néo-zélandais, Damien O'Connor.

Le Royaume-Uni a conclu lundi un accord commercial post-Brexit avec l'Australie.

(Alistair Smout; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)