Londres reporte de trois mois les contrôles sanitaires post-Brexit

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique va reporter de trois mois, à fin janvier 2024, la mise en place de contrôles renforcés sur les importations de marchandises en provenance de l'Union européenne requis par le Brexit, a annoncé mardi le 10, Downing Street. La Grande-Bretagne, qui a quitté le marché unique européen en janvier 2021, retarde l'application de cette mesure depuis des mois par crainte de perturbations dans les ports et de répercussions sur l'inflation et le coût de la vie. En avril dernier, le gouvernement de Rishi Sunak avait annoncé qu'il exigerait à compter du 1er novembre des certificats sanitaires pour certains produits animaux et végétaux et denrées alimentaires. "Après avoir entendu les arguments du secteur, le gouvernement a accepté de reporter de trois mois l'instauration des contrôles sanitaires et phytosanitaires restants, ainsi que des contrôles douaniers complets sur les biens non qualifiés pour l'Irlande du Nord", a-t-il cependant dit dans un communiqué. L'Union européenne a de son côté instauré immédiatement après le Brexit des contrôles et des formalités administratives sur l'importation des biens venant de Grande-Bretagne. (Kylie MacLellan, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)