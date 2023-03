Londres prolonge le plafonnement des prix de l'énergie jusqu'en juin

LONDRES, 15 mars (Reuters) - Le Royaume-Uni a prolongé pour trois mois le plafonnement des prix de l'énergie, a annoncé le gouvernement mercredi. Londres va maintenir le plafond annuel moyen des prix de l'énergie à 2.500 livres (environ 2.838,24 d'euros), qui devait augmenter en avril, jusqu'en juin. "Les factures d'énergie élevées sont l'une des plus grandes préoccupations des familles, c'est pourquoi nous maintenons la garantie des prix de l'énergie à son niveau actuel", a déclaré le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt dans un communiqué. Jeremy Hunt a présenté ce midi le budget du gouvernement, alors que l'économie du Royaume-Uni a dernièrement vu s'accumuler les difficultés, avec entre autres l'accélération de l'inflation. (Reportage William James ; Version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)