Londres prêt à de nouvelles aides à l'emploi

Crédit photo © Reuters

par William Schomberg et Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak doit annoncer vendredi un nouveau plan de soutien à l'emploi alors que le pays est confronté à une résurgence des cas d'infection au coronavirus et que le rebond de l'économie britannique s'est essoufflé au mois d'août.

"Le ministre présentera plus tard dans la journée la prochaine étape du programme de soutien à l'emploi qui protégera les emplois et fournira un filet de sécurité aux entreprises qui pourraient devoir fermer dans les semaines et les mois à venir", a déclaré une porte-parole du ministère.

Face au regain de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement britannique a dû prendre de nouvelles mesures de restrictions, prévoyant notamment la fermeture de certaines activités.

En août, le rebond économique du pays s'est poursuivi mais à un rythme beaucoup plus faible qu'attendu.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a crû de 2,1% en août par rapport à juillet selon les données officielles publiées vendredi, soit bien moins que la croissance de 4,6% qui était attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters.

Il s'agit du taux de croissance le plus faible enregistré depuis que l'économie a commencé à rebondir en mai à la sortie d'un confinement généralisé ayant entraîné une contraction record de l'activité économique.

Une grande partie de la croissance du PIB enregistrée en août est en outre due à un programme ponctuel d'aides aux restaurants.

Outre les mesures gouvernementales, les économistes estiment que l'affaiblissement du rythme de croissance économique est de nature à alimenter les anticipations de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque d'Angleterre.

(William Schomberg et Andy Bruce, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)