Londres maintient la quarantaine pour les voyageurs venant de France

Crédit photo © Reuters

par David Milliken

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi le maintien d'une période d'isolement obligatoire de dix jours pour les voyageurs venant de France, même vaccinés, dans le cadre de ses mesures de lutte contre le COVID-19, alors qu'il lèvera cette mesure lundi pour la plupart des autres pays d'Europe.

"Toute personne arrivant de France en Angleterre doit continuer à s'isoler pendant dix jours à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement, même si elle est pleinement vaccinée contre le COVID-19", a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le ministère de la Santé a justifié le maintien de cette quarantaine comme une mesure de précaution en raison de la prévalence en France du variant Beta du coronavirus, identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

A partir de lundi, l'isolement ne sera en revanche plus imposé aux voyageurs des autres pays figurant sur la liste "ambre" établie par les autorités britanniques et où figurent la plupart des pays européens. Mais les voyageurs transitant par la France seront soumis à la même mesure de quarantaine.

La majorité des dernières restrictions encore en place en Angleterre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus seront supprimées lundi, dont le port du masque obligatoire, mais une surveillance restera en place aux frontières.

"Avec la levée des restrictions lundi à travers le pays, nous ferons tout notre possible pour garantir que les voyages internationaux sont effectués de la manière la plus sûre et pour protéger nos frontières de la menace des variants", a déclaré le ministre de la Santé, Sajid Javid.

Avant la pandémie de COVID-19, la France était la deuxième destination touristique préférée des Britanniques après l'Espagne et l'annonce du gouvernement intervient à une semaine du début des vacances scolaires, qui voit des millions de familles britanniques traverser la Manche.

Les transporteurs routiers en provenance de France continueront quant à eux d'être exemptés de cette période d'isolement obligatoire.

(Reportage David Milliken; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)