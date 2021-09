Londres discute avec Westinghouse d'un nouveau projet de centrale nucléaire, selon le Times

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne est en discussions avec le groupe américain Westinghouse pour la construction d'une nouvelle centrale nucléaire sur l'île d'Anglesey, au Pays de Galles, rapporte le quotidien The Times vendredi.

Ce projet à plusieurs milliards de livres soutenu par le gouvernement britannique s'ajouterait au chantier de Hinkley Point C, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et au projet de nouveau réacteur à Sizewell, dans le Suffolk (est), portés par EDF.

La nouvelle centrale de Wylfa, à Anglesey, serait en mesure de fournir de l'électricité à plus de six millions de foyers et serait opérationnelle dans le milieu des années 2030, selon le Times.

