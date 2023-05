Londres a livré des missiles longue portée à l'Ukraine

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a fourni à l'Ukraine plusieurs missiles de croisière longue portée "Storm Shadow" de conception franco-britannique, a déclaré jeudi un responsable occidental, confirmant une information de la chaîne américaine CNN. Le ministère britannique de la Défense n'a pas souhaité faire de commentaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a promis pour sa part une "réponse appropriée de l'armée russe", comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel équipement occidental est fourni à l'armée de Kyiv. L'Ukraine demande de longue date à ses alliés occidentaux de lui fournir des missiles lui permettant de frapper toutes les cibles militaires et stratégiques russes dans les territoires ukrainiens occupés, y compris le pont de Kerch reliant la péninsule de la Crimée à la Russie. Une partie des bases et centres de commandement russes restent en effet pour le moment hors de portée des armes ukrainiennes, hormis certains drones. L'hypothèse de missiles ATACMS américains, d'une portée de 300 km et pouvant être tirés par les systèmes de lance-roquettes Himars dont dispose l'armée de Kyiv, a longtemps été privilégiée mais la Maison blanche a mis son veto à ce projet par crainte d'une escalade avec la Russie. La semaine dernière, un groupe de pays européens mené par la Grande-Bretagne a pris le relais en lançant un appel d'offres pour des missiles d'une portée pouvant atteindre 300 km destinés à l'armée ukrainienne. Londres, qui a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois la possibilité de fournir des "Storm Shadow", avait cependant assuré mardi que la décision n'avait pas encore été prise. Les missiles franco-britanniques Storm Shadow (SCALP-EG en français), développés par Matra et British Aerospace dans les années 1990 et désormais produits par MBDA, peuvent être tirés depuis un bateau ou un avion de chasse. Transportant une charge explosive de 450 kg, ils peuvent atteindre selon les versions des cibles situées entre 250 et 500 km. L'armée de l'air française a notamment tiré 12 de ces missiles contre des cibles du groupe Etat islamique en Syrie dans le cadre de l'opération "Chammal" entre décembre 2015 et janvier 2016. (Reportage de William James à Londres, avec Tangi Salaün à Paris et le bureau de Moscou, édité par Blandine Hénault)