L’OM affrontera le Panathinaïkos au troisième tour des qualifications de la Ligue des champions

par Dorian Madala (iDalgo) L'OM est fixé ! Ce mardi soir se déroulait le match retour entre le Panathinaïkos et le Dnipro, qui déterminerait l'adversaire de l'Olympique de Marseille au troisième tour. Et après leur victoire 3 buts à 1 au match aller, les Grecs se sont contentés du match nul aujourd'hui pour assurer leur qualification. Sporar avait ouvert le score au quart d'heure de jeu, avant que Dovbyk n'égalise et ne redonne espoir aux Ukrainiens à la 24e minute. Le Dnipro a même mené après le but de Sarapiy, mais Sporar inscrivait un doublé à la 70e pour plier l'issue de cette double confrontation. Dans une semaine les Athéniens recevront donc les Phocéens, avant le match retour au Vélodrome le 15 août prochain.