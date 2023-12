Loi immigration : Gérald Darmanin se dit "confiant" sur un accord, "mais pas à n'importe quel prix"

PARIS, 19 décembre (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit confiant mardi sur les chances d'un accord sur le projet de loi immigration alors que la Commission mixte paritaire (CMP) doit reprendre ses discussions pour trouver un compromis sur le texte. "Je pense qu'on va avoir un accord, je le souhaite. On fait tout pour l'avoir mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition", a déclaré Gérald Darmanin au micro de France 2. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il y avait "manifestement des accords sur quasiment tout" mais que la question des prestations sociales, notamment sur les conditions d'accès des étrangers à l'Aide personnalisée au logement (APL), restaient un point de discorde. "Il y a ceux qui travaillent et qui doivent être aidés, qu'ils soient Français ou étrangers, et puis il y a ceux qui ne travaillent pas et qui ne doivent pas être aidés, qu'ils soient Français ou étrangers", a déclaré Gérald Darmanin. Les quatorze parlementaires qui composent la CMP doivent se réunir mardi matin après avoir suspendu leurs travaux la veille. L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière une motion de rejet relative au projet de loi sur l'immigration. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)