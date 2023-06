Logitech plonge après la démission de son directeur général

Logitech plonge après la démission de son directeur général













PARIS, 14 juin (Reuters) - L'action de Logitech plongeait en Bourse mercredi matin après que le groupe a annoncé la démission avec effet immédiat de son directeur général Bracken Darrell, qui quitte le groupe pour une autre opportunité. A la Bourse de Zurich, le titre Logitech perdait 8,6% mercredi à 07h45 GMT, la deuxième plus forte baisse du Stoxx 600 , lui-même en hausse de 0,32%. Le fabricant helvético-américain d'équipements informatiques a précisé mardi en fin de journée que Bracken Darrell resterait dans l'entreprise au cours du mois à venir pour faciliter la transition pendant que le groupe cherche un remplaçant. Guy Getch, membre du conseil d'administration, assurera l'intérim. Les analystes ont été pris par surprise par l'annonce, faite tardivement après la clôture du marché mardi. "Le changement brutal de dirigeant aura un impact sur le sentiment des investisseurs et ajoutera une pression à court terme sur l'action, car Bracken (Darrell) était le visage de Logitech, mais nous nous attendons à ce que la stratégie de Logitech reste inchangée", estime Michael Foeth, analyste chez Vontobel. Le changement renforce toutefois l'incertitude sur la gouvernance du groupe. "Après l'entrée en fonction du nouveau directeur financier en février, le directeur général part seulement cinq mois plus tard en quittant une équipe de direction inexpérimentée, ce qui augmente aussi l'incertitude sur le développement de l'entreprise", indique Serge Rotzer, analyste au Credit Suisse. L'annonce a lieu après une baisse de 22% des ventes de Logitech au quatrième trimestre 2022, alors que le ralentissement économique pèse sur le groupe. "Je pense que c'est le bon moment pour passer la main", a déclaré Bracken Darrell, ajoutant qu'il resterait "un client, un actionnaire et un fan" de l'entreprise. (Reportage Andrey Sychev, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)