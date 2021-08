Logique respectée à Cincinnati

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Première nuit dans l'Ohio et pas de surprises à noter. Les Tchèques Kvitova et Krejcikova, respectivement têtes de série 11 et 9 du tournoi ont disposé respectivement de l'Américaine Madison Keys (7-5/6-4) et de la Russe Daria Kasatkina (6-3/6-2).

Dans le duel attendu de la nuit entre Angélique Kerber et Maria Sakkari, c'est l'Allemande qui n'a fait qu'une bouchée de la Grecque en s'imposant en deux petits sets (6 - 2/6 - 2).

Hormis Madison Keys, c'est un sans-faute pour les locales cette nuit. Jennifer Brady, tête de série numéro 13 s'est imposée sans souci face à la Russe Alexandrova (6-3/7-6). Match sans souci également pour Alison Riske face à la Canadienne Leylah Fernandez avec un succès (6-2/6-2). Et enfin, dans le duel américain, c'est Shelby Rodgers, numéro 43 à la WTA qui a pris le meilleur sur sa compatriote Danielle Collins (6-4/2-1). La gagnante du tournoi de San José a dû déclarer forfait en début de seconde manche.