Locatelli à la Juventus, Batshuayi à Besiktas, du mouvement en Ligue 1

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La Juventus enregistre un renfort de choix. Manuel Locatelli arrive en provenance de Sassuolo. Le milieu de terrain rejoint la « Vieille Dame » pour 5 ans et 37,5 millions d’euros.

Michy Batshuayi va découvrir un nouveau championnat. Le 7ème de sa carrière. L’attaquant belge arrive en prêt à Besiktas en provenance de Chelsea.

La Ligue 1 n’est pas en reste et est actif également. Le champion de France 2020 se renforce au poste de gardien de but. Ivo Grbic devrait quitter l'Atletico Madrid et rejoindre le LOSC en tant que gardien numéro 1 à la place de Léo Jardim. Un autre portier arrive dans le championnat de France. Dogan Alemdar, gardien de Kayserispor, s'est engagé avec le Stade Rennais pour 3,5 millions d'euros.

Après l’épisode Marcelo, l’Olympique Lyonnais serait sur le point de signer un défenseur. Le latéral gauche Emerson Palmieri devrait rejoindre le club rhodanien dès demain selon Sky Sports. Le joueur de Chelsea arriverait sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.